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- 2-ой тайм
- РебичГачинович82'
- Теродде74'
- БоатенгФернандеш71'
- ЛеманнКозьелло71'
- Русс71'
- Вольф67'
- Фалетт65'
- КордобаРиссе64'
- Мере64'
- Русс59'
- ЙовичАлле58'
- ЙоичЦоллер58'
- Теродде (P)57'
- Маскарель49'
- 1-ый тайм
- Ребич15'
Перед матчем
Онлайн
Айнтрахт Франкфурт - Кёльн
Чемпионат Германии - 10 февраля 2018
Футбол, Чемпионат Германии. Следите за матчем Айнтрахт Франкфурт – Кёльн на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 17:30 10 февраля 2018, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
Кто победит в битве тренеров, Нико Ковач или Штефан Рутенбек? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вы уже проголосовали за победителя в матче Айнтрахт Франкфурт – Кёльн? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
Сегодня сражаются Айнтрахт Франкфурт и Кёльн, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.
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