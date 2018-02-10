Айнтрахт Франкфурт
Завершено
0
4
-
2
0
17:30
10.02.18
Коммерцбанк-Арена
Кёльн
Чемпионат Германии • Тур 22
КалендарьТаблица
  • 2-ой тайм
  • Айнтрахт Франкфурт
  • Кёльн
  • РебичГачинович
    82'
  • Теродде
    74'
  • БоатенгФернандеш
    71'
  • ЛеманнКозьелло
    71'
  • Русс
    71'
  • Вольф
    67'
  • Фалетт
    65'
  • КордобаРиссе
    64'
  • Мере
    64'
  • Русс
    59'
  • ЙовичАлле
    58'
  • ЙоичЦоллер
    58'
  • Теродде (P)
    57'
  • Маскарель
    49'
  • 1-ый тайм
  • Айнтрахт Франкфурт
  • Кёльн
  • Ребич
    15'
Перед матчем

Онлайн
Айнтрахт Франкфурт - Кёльн
Чемпионат Германии - 10 февраля 2018

Футбол, Чемпионат Германии. Следите за матчем Айнтрахт Франкфурт – Кёльн на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 17:30 10 февраля 2018, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
Кто победит в битве тренеров, Нико Ковач или Штефан Рутенбек? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

Вы уже проголосовали за победителя в матче Айнтрахт Франкфурт – Кёльн? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
Сегодня сражаются Айнтрахт Франкфурт и Кёльн, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

    
30
Главное 
 
 Удалить

Комментариев нет

Комментарии 0