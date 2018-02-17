Фрайбург
    -
    17:30
    17.02.18
    Шварцвальд-Штадион
    Вердер
      Чемпионат Германии • Тур 23
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      Фрайбург - Вердер
      Чемпионат Германии - 17 февраля 2018

      Футбол, Чемпионат Германии. Следите за матчем Фрайбург – Вердер на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 17:30 17 февраля 2018, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Кристиан Штрайх или Флориан Кохфельдт? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Фрайбург – Вердер? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Фрайбург и Вердер, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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