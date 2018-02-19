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Айнтрахт Франкфурт - РБ Лейпциг

Чемпионат Германии - 19 февраля 2018

Футбол, Чемпионат Германии. Следите за матчем Айнтрахт Франкфурт – РБ Лейпциг на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 22:30 19 февраля 2018, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.

Кто победит в битве тренеров, Нико Ковач или Ральф Хазенхюттль? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вы уже проголосовали за победителя в матче Айнтрахт Франкфурт – РБ Лейпциг? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.

Сегодня сражаются Айнтрахт Франкфурт и РБ Лейпциг, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

