Вольфсбург
    -
    17:30
    17.02.18
    Фольксваген-Арена
    Бавария Мюнхен
      Чемпионат Германии • Тур 23
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      Онлайн
      Вольфсбург - Бавария
      Чемпионат Германии - 17 февраля 2018

      Футбол, Чемпионат Германии. Следите за матчем Вольфсбург – Бавария Мюнхен на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 17:30 17 февраля 2018, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Мартин Шмидт или Peter Hermann? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Вольфсбург – Бавария Мюнхен? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Вольфсбург и Бавария Мюнхен, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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      Дмитрий Панферов
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      Тот самый чемпионат, который можно не смотреть. Тот самый клуб, который точно победит. Или нет.

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