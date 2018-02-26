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Боруссия - Аугсбург

Чемпионат Германии - 26 февраля 2018

Футбол, Чемпионат Германии. Следите за матчем Боруссия Дортмунд – Аугсбург на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 22:30 26 февраля 2018, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.

Кто победит в битве тренеров, Петер Штёгер или Мануэль Баум? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вы уже проголосовали за победителя в матче Боруссия Дортмунд – Аугсбург? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.

Сегодня сражаются Боруссия Дортмунд и Аугсбург, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

