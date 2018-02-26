Боруссия Дортмунд
    -
    22:30
    26.02.18
    Сигнал Идуна Парк
    Аугсбург
      Чемпионат Германии • Тур 24
      КалендарьТаблица
      Перед матчем

      Онлайн
      Боруссия - Аугсбург
      Чемпионат Германии - 26 февраля 2018

      Футбол, Чемпионат Германии. Следите за матчем Боруссия Дортмунд – Аугсбург на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 22:30 26 февраля 2018, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Петер Штёгер или Мануэль Баум? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Боруссия Дортмунд – Аугсбург? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Боруссия Дортмунд и Аугсбург, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
      30
      Главное 
       
       Удалить

      Комментариев нет

      Комментарии 0