Гендиректор «Боруссии» Ватцке: «Следующий игрок, который вздумает бастовать, сядет на трибуны»

Генеральный директор дортмундской «Боруссии» Ханс-Йоахим Ватцке объявил, что ситуация с Усманом Дембеле и Пьер-Эмериком Обамеянгом больше не повторится.

«В четверг я недвусмысленно объявил команде: следующего игрока, который поведет себя в схожей манере, ждет оглушительный провал. Его ждут крупные неприятности.

Следующий футболист, который надавит на нас плохой игрой или даже вздумает бастовать, не отделается просто так. Он сядет на трибуны», – сказал Ватцке в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Летом Дембеле угрозой бойкота выбил у «Боруссии» трансфер в «Барселону» за 105 млн евро.

В январе его схему использовал Обамеянг, ушедший в «Арсенал» за 63,75 млн евро.

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