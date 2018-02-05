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Гендиректор «Боруссии» Ватцке: «Следующий игрок, который вздумает бастовать, сядет на трибуны»
Шутки кончились.
Генеральный директор дортмундской «Боруссии» Ханс-Йоахим Ватцке объявил, что ситуация с Усманом Дембеле и Пьер-Эмериком Обамеянгом больше не повторится.
«В четверг я недвусмысленно объявил команде: следующего игрока, который поведет себя в схожей манере, ждет оглушительный провал. Его ждут крупные неприятности.
Следующий футболист, который надавит на нас плохой игрой или даже вздумает бастовать, не отделается просто так. Он сядет на трибуны», – сказал Ватцке в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung.
- Летом Дембеле угрозой бойкота выбил у «Боруссии» трансфер в «Барселону» за 105 млн евро.
- В январе его схему использовал Обамеянг, ушедший в «Арсенал» за 63,75 млн евро.
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