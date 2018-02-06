Хамес пережил уход Анчелотти и привык к Германии. Теперь колумбиец разрывает Бундеслигу

Первые месяцы в «Баварии» прошли для Хамеса в обнимку с законом Мерфи: если какая-нибудь неприятность может произойти – она обязательно произойдет. Родригес уезжал из «Реала» для перегрузки карьеры, но еще летом дернул заднюю поверхность бедра (дебют состоялся лишь в начале осени), а уже в конце сентября попрощался с Карло Анчелотти.

Алленаторе подключил старые связи и лично договорился о двухлетней аренде колумбийца: естественно, Хамес рассчитывал на тренера, который ради него выдворил Ди Марию из Мадрида. Увольнение Анчелотти спутало игроку планы, вдобавок сам Хамес медленно адаптировался к Бундеслиге и никак не продвигался в изучении немецкого.

Стартовая реплика Хайнкеса после возвращения в клуб прокричала о главном – у Родригеса проблемы. «Он не разговаривает по-немецки, а Бундеслига сильно отличается от южноамериканского футбола. Логично, что молодой игрок столкнулся с трудностями», – доложил Юпп.

Завершая презентацию, Хайнкес добавил: «Я не знаком с ним лично, но когда он вернется из сборной, мы поговорим, я дам ему несколько советов. Он может рассчитывать на мою помощь, потому что мне всегда нравились талантливые игроки. А Хамес, безусловно, обладает массой талантов».

Хамес Родригес («Бавария»)Getty Images

Репортеры сомневались, что Родригес вообще нужен «Баварии» – десятку способны сыграть и Тьяго, и Толиссо. Хайнкес прибил лишние вопросы и подыскал Хамесу позицию в 4-3-3: колумбиец играет одного из двух вингеров, начинает движение на фланге, но заскакивает в центр.

Вне футбола самый крутой пенсионер Германии оживил парня разговорами по душам: Хайнкес проработал в трех клубах Ла Лиги, давно знает испанский, поэтому быстро сработался с Хамесом и нашел к нему подход. Неслучайно, что с приходом дедушки возродились Видаль и Хави Мартинес – еще два испаноязычных игрока. Теперь весь лагерь называет коуча Дон Юпп.

Психологическая разрядка и доверие тренера не помогли, если бы Хамес не откликнулся на новый челлендж. Особенно ярко Родригес бомбит в больших матчах: против «Шальке» (главная сенсация Бундеслиги) колумбиец выбил 1+1, с «Дортмундом» (в любом состоянии угроза) закинул две голевые, против «Байера» (самая играющая команда Германии) отметился ассистом и фирменным штрафным.

В чарте самых креативных игроков лиги Хамес уже рядом с вершиной. Родригес входит в пятерку лучших ассистентов (голевая – каждые 175 минут), занимает второе место по передачам вразрез и передачам под удар (2,7 и 0,3 в среднем за матч), а по точности пасов (90%) идет четвертым. С учетом позиции колумбийца (предполагает риск) и характеристик Бундеслиги (прессинг прокачан более-менее у всех) – действительно крутой результат.

К классическим чертам полузащитник добавил незнакомые для себя качества – вдвойне полезные для «Баварии» и Бундеслиги. В первую очередь Хайнкес восхищается тем, как Хамес пашет без мяча. Юпп называет латиноамериканца командным игроком, отмечает его показатели по пробегу и наравне с пользой впереди напоминает о работе в защите.

Быстрый забег по WhoScored дополняет наблюдение Хайнкеса. Еще никогда в карьере Хамес не отбирал мяч с такой частотой (1,7 раза за матч). Показательно, что число неудачных отборов осталось на прежнем уровне (0,7 за игру) – Родригес эффективнее вступает в борьбу, хотя фолит больше привычного.

Атакующую магию колумбиец врубает в тот момент, когда его партнеры врываются в штрафную вторым темпом. Этот навык не пригодился Хамесу в «Реале» (Кросс с Модричем занимаются перепасовкой и почти не подключаются в бокс), зато в «Баварии» им уже воспользовались Видаль, Мюллер и Толиссо.

В начале января Родригес рассказал, что, наконец, обрел себя и вышел на пик формы. «Я никуда не уйду, мне хорошо в Мюнхене. Мы много разговариваем с Хайнкесом, он многим мне помогает, и вообще Юпп – первоклассный тренер. Я постепенно нашел свой ритм, поэтому теперь надеюсь многого добиться с этой командой», – выдохнул Хамес.

Промежуточные результаты обнадеживают. Родригес поладил с тренером (успех после конфликта с Зиданом), движется к треблу с «Баварией», чувствует собственную важность и зарабатывает на постоянный контракт. Такого продолжительного крутого отрезка у Хамеса не было со времен первого сезона за «Реал». А это очень давно.

Другие тексты Вячеслава Палагина:

Почеттино – лучший тренер АПЛ после Гвардиолы. Но в «Реал» ему слишком рано

«Сити» впервые проиграл в АПЛ, но идет на четыре трофея. Команда не киснет благодаря запасным