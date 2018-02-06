«Боруссия» потеряла двух крутанов и купила ноунейма. Все о зимних трансферах Бундеслиги

Топ-трансферы

Сандро Вагнер из «Хоффенхайма» в «Баварию» за 13 млн евро

Мюнхенцы выкрали 30-летнего, но очень достойного форварда у «Хоффенхайма» и мгновенно внедрили в состав. Сандро не стушевался и в четырех играх один раз пробил в цель, пристрелив бывшую команду. От сделки выиграли абсолютно все: «Хоффенхайм» получил приличную компенсацию, «Бавария» – интересную замену Роберту Левандовскому, а сам Сандро – возможность выиграть титул и гарантированно поехать на ЧМ-2018 в Россию.

Мануэль Аканджи из «Базеля» в дортмундскую «Боруссию» за 21,5 млн евро

Самый желтый клуб Германии отправил в Лондон Обамеянга, принял солидную пачку зеленых, но вложился не в нового форварда, а в защитника. Мануэль Аканджи приехал из Швейцарии, чтобы защита «Боруссии» заработала как часы. У 22-летнего парня есть 4,5 года, чтобы доказать, что 21,5 млн евро потрачены не зря.

Адмир Мехмеди из «Байера» в «Вольфсбург» за 8 млн евро

Швейцарский нападающий отбегал за «Байер» три сезона и понял, что с него достаточно. Новым местом работы 26-летнего игрока стал «Вольфсбург», который отправил в Леверкузен 8 млн евро и выложил перед Мехмеди контракт на 4,5 года. Говорят, парень играет за «волков» под 22-м номером.

Марио Гомес из «Вольфсбурга» в «Штутгарт» за 3 млн евро

Старый немецкий волк вернулся в родную стаю. Марио покинул «швабов» в 2009-м, поиграл за «Баварию», «Фиорентину», «Бешикташ» и «Вольфсбург» и захотел домой. «Штутгарт» предложил воспитаннику двухлетний контракт, но о зарплате ничего не рассказал. По крайней мере, прессе.

Милот Рашица из «Витесса» в «Вердер» за 7 млн евро

21-летний полузащитник три года гонял за клуб из Арнема и заслужил переезд в лигу посильнее. Только в сезоне-2017/18 на счету игрока, представляющего сборную Косово, 3 гола и 5 ассистов в 28 играх – достойно.

Главные потери лиги

Пьер-Эмерик Обамеянг из «Боруссии» Д в «Арсенал» за 63,75 млн евро

Слезы, сопли и протесты габонца привели к желаемому результату: боссы «Боруссии» устали от факсов из Лондона, запаковали игрока и отправили на «Эмирейтс». Пьер-Эмерик стал самой дорогой покупкой «канониров» и заключил с новым клубом долгосрочный контракт. В дебютном матче он даже забил «Эвертону».

Марк Бартра из «Боруссии» в «Бетис» за 10,5 млн евро

Казалось, испанцу хорошо в Германии, но по итогам зимнего окна можно сделать вывод – не очень. Марк получил предложение рвануть в «Бетис» и сразу бросился за чемоданами: подпись под 5-летним контрактом никуда уже не денется, как и улыбка с лица Бартры. Он дома.

Константин Рауш из «Кёльна» в «Динамо» за 1,5 млн евро

Москвичи спасли немца с российскими корнями от погружения во Вторую Бундеслигу. Костантин будет с гордостью носить синюю (иногда белую) футболку, а на вопросы о дальнейшей карьере ответит: «Я тут до 2020 года».

Невен Суботич – из «Боруссии» в «Сент-Этьен» бесплатно

В 2016-м серба заманивал «Зенит» и предлагал поиграть в компании с Халком, Витселем и Гараем – Невен отказался. Сейчас он уже не нужен топ-клубам (да, и «Зениту» тоже). Старичка в беде не бросил «Сент-Этьен», который взял игрока бесплатно: Суботич получит игровую практику и укрепит одну из худших оборон Лиги 1.

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Абдул Рахман Баба в «Шальке» из «Челси»

Ганскому защитнику хватило одного сезона в АПЛ, чтобы понять – «Челси» он не подходит. Рахман уже знает, чего от него ждут в «Шальке» – тут он отпахал уже 13 матчей. А может отпахать еще больше: «горняки» продлили аренду до лета 2018 года.

Миши Батшуайи в «Боруссию» из «Челси»

Мочить оборону соперников дортмундцев будет бельгиец, который пыхтел и старался в Лондоне, но не подошел Антонио Конте. Достойная замена чуть потерявшему мотивацию под конец немецкого периода карьеры Обамеянгу – Батшуайи уже сотворил несколько шедевров.

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