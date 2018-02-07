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Юлиан Нагельсманн выставил на аукцион легендарное красное пальто, в котором он смотрел Дер-Класикер
Поборись за реликвию.
В апреле 2017 года главный тренер «Хоффенхайма» Юлиан Нагельсманн украл шоу на полуфинальном матче Кубка Германии «Бавария» – «Боруссия» благодаря эффектному красному пальтишко.
Спустя почти год 30-летний коуч поделился реликвией с народом и выставил ее на аукцион на eBay.
«Привет. Я предлагаю вам мое знаменитое красное пальто, в котором я сидел на «Альянц Арене». Все желающие, делайте ставки. Ваш Юлиан Нагельсманн», – написал тренер.
Вырученные средства Нагельсманн направит в фонд помощи бездомным детям и подросткам.
- Нагельсманн возглавил «Хоффенхайм» в 2016 году. На тот моменту ему было 28 лет – Юлиан стал самым молодым тренером в истории Бундеслиги.
- После 21-го тура чемпионата Германии «Хоффенхайм» идет девятым.
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