Юлиан Нагельсманн выставил на аукцион легендарное красное пальто, в котором он смотрел Дер-Класикер

В апреле 2017 года главный тренер «Хоффенхайма» Юлиан Нагельсманн украл шоу на полуфинальном матче Кубка Германии «Бавария» – «Боруссия» благодаря эффектному красному пальтишко.

Спустя почти год 30-летний коуч поделился реликвией с народом и выставил ее на аукцион на eBay.

«Привет. Я предлагаю вам мое знаменитое красное пальто, в котором я сидел на «Альянц Арене». Все желающие, делайте ставки. Ваш Юлиан Нагельсманн», – написал тренер.

Вырученные средства Нагельсманн направит в фонд помощи бездомным детям и подросткам.

Нагельсманн возглавил «Хоффенхайм» в 2016 году. На тот моменту ему было 28 лет – Юлиан стал самым молодым тренером в истории Бундеслиги.

После 21-го тура чемпионата Германии «Хоффенхайм» идет девятым.

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