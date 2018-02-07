Imago

Юлиан Нагельсманн выставил на аукцион легендарное красное пальто, в котором он смотрел Дер-Класикер

Нагельсманн выставил на аукцион легендарное красное пальто, в котором смотрел Дер-Класикер
Eurosport

19 ч. назад

Поборись за реликвию.

В апреле 2017 года главный тренер «Хоффенхайма» Юлиан Нагельсманн украл шоу на полуфинальном матче Кубка Германии «Бавария» – «Боруссия» благодаря эффектному красному пальтишко.

Спустя почти год 30-летний коуч поделился реликвией с народом и выставил ее на аукцион на eBay.

«Привет. Я предлагаю вам мое знаменитое красное пальто, в котором я сидел на «Альянц Арене». Все желающие, делайте ставки. Ваш Юлиан Нагельсманн», – написал тренер.

Вырученные средства Нагельсманн направит в фонд помощи бездомным детям и подросткам.

  • Нагельсманн возглавил «Хоффенхайм» в 2016 году. На тот моменту ему было 28 лет – Юлиан стал самым молодым тренером в истории Бундеслиги.
  • После 21-го тура чемпионата Германии «Хоффенхайм» идет девятым.

Самые крутые фото и видео из мира спорта в нашем инстаграме

По теме

Чемпионат Германии

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Зря тебе не очень интересен матч «Каролина» – «Сан-Хосе». Там была крутая драчка

03:43
Популярные видео
«Вашингтон» трижды вел в счете, но все равно проиграл «Вегасу». Бывает
2 219 просмотров05/02 в 17:37
«Он полторы минуты не двигался, а стадион вопил в истерике». Лучшие шоу в перерыве Супербоула
21 936 просмотров05/02 в 06:57
А еще вам может понравиться