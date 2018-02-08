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Bild: «Бавария» продаст Артуро Видаля летом
Чилиец – один из главных кандидатов на выход.
Летом мюнхенскую команду ждут кадровые изменения. «Бавария» сильно закупилась немецкими футболистами в последние несколько трансферных окон – команду усилили Матс Хуммельс, Никлас Зюле, Себастьян Руди, Сандро Вагнер. Летом 2018 года окончательно переедет в Мюнхен Леон Горецка.
Kicker предположил, что либо Тьяго, либо Видаль покинут «Баварию» летом – именно их издание вывело на обложку свежего номера.
Редактор Bild ответил в твиттере, что команду летом покинет Артуро Видаль.
- Чилиец провел 17 матчей в Бундеслиге-2017/18, забил 6 мячей и 3 раза отдал ассисты.
- «Бавария» занимает ну вы сами знаете какое место в турнирной таблице.
- Бундеслигу можно не смотреть, кстати.
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