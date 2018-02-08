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Kicker: «Бавария» рассматривает Палисика и Бэйли в качестве замен Роббену и Рибери

Kicker: «Бавария» рассматривает Палисика и Бэйли в качестве замен Роббену и Рибери
Eurosport

13 ч. назад

Мюнхену нужна свежая кровь.

Лидер чемпионата Германии «Бавария» летом выйдет на трансферный рынок, чтобы усилить позиции левого и правого вингера.

В Мюнхене пристально наблюдают за 20-летним Леоном Бэйли из «Байера» и 19-летним Кристианом Палисиком из дортмундской «Боруссии». Контракт Бэйли с клубом из Леверкузена истекает в 2022 году, контракт Палисика с «Боруссией» – в 2020-м.

  • Арьену Роббену в этом году исполнилось 34 года, Франк Рибери в июне отметит 35-й день рождения.
  • Помимо Роббена и Рибери, «Бавария» располагает 21-летним вингером Кингсли Команом и 22-летним крайним полузащитником Сержем Гнабри, который играет в аренде за «Хоффенхайм».
  • Transfermarkt оценивает Палисика в 45 млн евро, Бэйли – в 28 млн.

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