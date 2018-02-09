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Немецкий клуб «Бабельсберг» отказался платить штраф за крики фанатов «Пошли вон, нацистские свиньи»

Немецкий клуб отказался платить штраф за крики фанатов «Пошли вон, нацистские свиньи»
Eurosport

11 ч. назад

Клуб могут исключить из четвертого немецкого дивизиона.

Матч «Бабельсберг» – «Энерги», состоявшийся в апреле 2017 года, завершился скандалом. Фанаты хозяев всю игру скандировали: «Пошли вон, нацистские свиньи».

Футбольный союз Северо-Востока Германии (NOFV) оштрафовал «Бабельсберг» на семь тысяч евро и пригрозил в случае неисполнения требования исключением из четвертого дивизиона. Болельщики «Бабельсберга» объяснили, что таким образом они отреагировали на нацистские кричалки фанатов «Энерги»: «Клещи, цыгане и евреи», «труд освобождает», информирует AP.

По итогам разбирательств были оштрафованы оба клуба, но «Энерги» – за пиротехнику и попытку болельщиков прорваться на поле. «Бабельсберг» остался недоволен тем, что соперника не наказали за кричалки их фанатов и отказался оплатить штраф.

  • «Бабельсберг» обратился к фанатам с просьбой собрать деньги для суда и начал продавать товары со слоганом «Нацисты, вон со стадионов».
  • Берлинский еврейский форум представил видеоролики, на которых ультрас «Энерги» используют нацистские приветствия.

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