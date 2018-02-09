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Немецкий клуб «Бабельсберг» отказался платить штраф за крики фанатов «Пошли вон, нацистские свиньи»
Клуб могут исключить из четвертого немецкого дивизиона.
Матч «Бабельсберг» – «Энерги», состоявшийся в апреле 2017 года, завершился скандалом. Фанаты хозяев всю игру скандировали: «Пошли вон, нацистские свиньи».
Футбольный союз Северо-Востока Германии (NOFV) оштрафовал «Бабельсберг» на семь тысяч евро и пригрозил в случае неисполнения требования исключением из четвертого дивизиона. Болельщики «Бабельсберга» объяснили, что таким образом они отреагировали на нацистские кричалки фанатов «Энерги»: «Клещи, цыгане и евреи», «труд освобождает», информирует AP.
По итогам разбирательств были оштрафованы оба клуба, но «Энерги» – за пиротехнику и попытку болельщиков прорваться на поле. «Бабельсберг» остался недоволен тем, что соперника не наказали за кричалки их фанатов и отказался оплатить штраф.
- «Бабельсберг» обратился к фанатам с просьбой собрать деньги для суда и начал продавать товары со слоганом «Нацисты, вон со стадионов».
- Берлинский еврейский форум представил видеоролики, на которых ультрас «Энерги» используют нацистские приветствия.