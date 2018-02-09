Джером Боатенг превысил скорость и спихнул все на братишку. Его обвиняют в даче ложных показаний

Центральный защитник «Баварии» Джером Боатенг подозревается в даче заведомо ложных показаний в деле о превышении скорости.

Летом прошлого года автомобиль игрока, передвигаясь по улицам Берлина, нарушил правила дорожного движения. Джером утверждал, что за рулем находился его брат Джордж, который играет за один из любительских клубов, сообщает Bild.

Полицейские обвинили Боатенга во лжи – на фотографиях видно, что автомобилем управлял его старший брат Джордж. Следствие по делу будет продолжено.

Боатенг лишен водительских прав до вынесения окончательного вердикта суда и оплаты штрафа.

В сентябре 2017 года тренер сборной Германии Йоахим Лёв впервые за год вызвал Боатенга в национальную команду.

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