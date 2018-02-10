«Бородюк, никогда не приезжай в Мюнхен!» Похоронить «Баварию» и стать легендой «Шальке»

Переполненный «Паркштадион» гремел на весь Гельзенкирхен, четверть населения города праздновала успех «Шальке». Уже перед последним туром было понятно, что команда оформила выход в Бундеслигу, но крышу болельщикам сорвало в заключительном матче. Александр Бородюк забил «Дармштадту» и вызвал безумие – 72 тысячи человек (официально стадион вмещал на 10 тысяч меньше) хлынули на поле, не дождавшись финального свистка.

«Кобальтовые» три года ошивались во второй лиге Германии – фанаты клуба соскучились по большому футболу. Рванувшие на газон шахтеры обнимали и подбрасывали футболистов в воздух, особенно везучие получали на память форму. Игроки пробрались к раздевалке только через 20 минут и смеялись, смотря на русского форварда: из одежды на нападающем остались только трусы и одна гетра. В том сезоне страйкер забил 13 раз и стал лучшим бомбардиром команды, но немцы полюбили его еще два года назад – в 1989-м.

Из-за испортившихся отношений с главным тренером московского «Динамо» Анатолием Бышовцем, Бородюк рассматривал любые варианты. В Италию зазывали «Дженоа» и «Болонья», но «Шальке» предложил трансфер раньше других. Футболиста просмотрели легенды «кобальтовых» чемпион мира Хельмут Кремерс и лучший бомбардир в истории клуба Клаус Фишер – бывшие футболисты убедились в крутости нападающего и посоветовали руководству выкупить игрока.

Президент «Шальке» Гюнтер Айхберг приехал в Москву и выяснил, что платить нужно напрямую мэру (тогда еще градоначальнику). Вроде сошлись на миллионе марок, но москвич все равно мялся. «Он хотел еще и комбайн. Мы привезли машину из Гютерсло и получили замечательного нападающего», – проговорился Айхберг о деталях переговоров в интервью Bild пять лет назад.

Бородюк собрал вещи и смело погнал в Гельзенкирхен. «Мне было уже 26, я дважды становился лучшим бомбардиром чемпионата в составе «Динамо». Возраст для отъезда был подходящий», – олимпийский чемпион Сеула знал, что во второй Бундеслиге не затеряется. Команда хоть и вылетела из главного дивизиона, но по-прежнему оставалась одной из самых популярных в Германии. Руководство ценило традиции, поэтому первым делом Бородюку показали стену славы в офисе и презентовали книгу с историей клуба.

«Паркштадион»Getty Images

Форвард удивлял не только руководителей, но и обычный персонал. «В «Шальке» был человек, который отвечал за форму, бутсы. А я не мог ему отдать, ну не привык. Бутсы – родное. Я с первых настоящих болгарских бутс чуть ли не пылинки сдувал, мыл каждый день. Ну как я могу чужому человеку такое доверить? А он буквально умолял меня: «Пожалуйста, это моя работа, а не то меня уволят», – к такому сервису экс-игрок «Динамо» не привык.

Бородюк со старта действовал проверенным студенческим методом: сначала ты работаешь на зачетку, потом она на тебя. На первой тренировке одноклубники подкалывали новенького, называли худющим, но после теста Купера (забег на 12 минут) смешки прекратились. Александр выложился на максимум и финишировал с лучшим результатом: «Потом, правда, три дня от этого теста отходил. Но главное – себя в команде поставил, показал чего стою».

Для 20-летнего Йенса Леманна Бородюк вообще стал открытием: раньше вратарь не встречал футболистов, которые одинаково точно бьют с обеих ног. Леманн тогда грезил о попадании в сборную, поэтому воспользовался новым знакомством. Выпускник академии попросил Горби (Бородюка прозвали в честь единственного президента СССР) помочь с тренировками. Нападающий не отказал: клуб нашел квартиру в пяти минутах от стадиона, поэтому вечерами он стрелял по воротам амбициозного Йенса.

«Бородюк – фантастический игрок! Наиболее технически одаренный футболист, с которым я когда-либо играл. У него и со скоростью, и с остальными качествами все было в порядке», – заявил недавно Леманн несмотря на то, что выступал рядом с такими мастерами, как Тьерри Анри и Михаэль Баллак.

Йенс ЛеманнGetty Images

В Гельзенкирхене Горби окончательно стал своим после второго матча. За 15 минут до конца игры с брауншвейгским «Айнтрахтом» форвард вышел один на один с вратарем и получил шипами в живот. Из глубокой раны просочилась кровь, врачи кричали уходить с поля, но футболист продолжил играть, потому что все замены были уже сделаны. Бородюк забил на дискомфорт и на последней минуте оформил гол, который, ничем не помог – «Айнтрахт» отделал «Шальке» со счетом 5:1. Рану зашили прямо в раздевалке, боль прошла на месте: аплодисменты партнеров подействовали как обезболивающее.

После двух мощных сезонов к десятке «кобальтовых» подкатила «Бавария» (мюнхенцы уже тогда вырывали лидеров других команд), но шанс переехать на юг Германии не вызывал у футболиста особых эмоций. По контракту с «Шальке», он не мог перейти в команду, которая предложила бы большую зарплату, а менять статус самого популярного футболиста «Шальке» на игрока ротации «Баварии» – так себе перспектива. Плюс последнее слово сказал президент клуба: «Бородюк не продается ни за какие деньги».

Мюнхенцам стоило заморочиться хотя бы ради того, чтобы избежать фиаско в июне 1993-го. В последнем туре чемпионата «Баварию» устраивала только победа в матче с «Шальке» – на пятки наступал «Вердер». Для гельзенкирхенцев игра не имела турнирного значения, но команда уперлась. К перерыву «кобальтовые» вели в счете: Бородюк сделал ассист и забил, «Бавария» ответила голом Мехмета Шолля. Во втором тайме шансы на чемпионство вернули Лотар Маттеус и Ян Ваутерс, но Горби все похоронил за пять минут до конца матча – 3:3, салатница уезжает в Бремен.

«Паркштадион» опять взорвался, как в 1991-м, когда «кобальтовые» пробились в Бундеслигу. Фанаты повыскакивали на поле и разрывали футболистов от счастья просто потому, что они остановили рекордмайстера. Первым из «Баварии» очнулся Маттеус: чемпион мира и обладатель «Золотого мяча» зашел в раздевалку «Шальке», поздравил героя матча с хорошей игрой и пожелал отличного отпуска.

«Жалко, что Бородюк не немец. Ему бы нашлось место в сборной», – выдал тренер Бундесманшафт Берти Фогтс. По итогам сезона-1992/93 Горби вошел в топ-3 игроков чемпионата – мастерство 30-летнего страйкера признали все. Ну, почти все. На следующее утро после игры возле дома Бородюка собрались фанаты «Баварии» и около часа скандировали: «Бородюк, никогда не приезжай в Мюнхен!»

Эйфория длилась недолго. Новый коуч Йорг Бергер не рассчитывал на стареющую звезду, поэтому после пяти лет, больше 100 матчей и 40 голов Бородюка подписал «Фрайбург». В новой команде нападающий играл нерегулярно, но сенсационно захватил бронзу Бундеслиги и вошел в историю чемпионата, забив юбилейный 30-тысячный гол.

Последний матч в небесной футболке Александр отыграл 24 года назад, но в Гельзенкирхене его помнят до сих пор. Клуб постоянно приглашает бывшего футболиста на встречи ветеранов, а аккаунты в соцсетях поздравляют с днем рождения. Он вытащил «Шальке» из второго дивизиона (больше туда команда не возвращалась) и утер нос «Баварии» – в Германии таких людей ценят и не забывают.

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