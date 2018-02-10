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Марко Ройс вышел на поле впервые за 8,5 месяцев и сразу получил капитанскую повязку «Боруссии»
Ад длиною в 259 дней закончился.
10 февраля Марко Ройс вышел в стартовом составе «Боруссии» на матч Бундеслиги против «Гамбурга».
Для 28-летнего футболиста эта игра стала первой после 259-дневного перерыва. Ройс вывел команду с капитанской повязкой, поскольку Сократис Папастатопулос пропускает матч по состоянию здоровья.
- 27 мая 2017 года Ройс сыграл в финале Кубка Германии, но был заменен в перерыве из-за травмы задней крестообразной связки. Футболист пропустил 31 официальный матч.
- Из-за травм Марко не поехал на золотой для Германии ЧМ-2014 и Евро-2016.
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