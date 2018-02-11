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Вратарь «Герты» зачем-то взял мяч от своего, после чего в штрафной начались ад и погибель

Вратарь «Герты» зачем-то взял мяч от своего, после чего в штрафной начались ад и погибель
Eurosport

5 ч. назад

Самый дикий момент сезона.

«Байер» проиграл «Герте» в домашнем матче 22-го тура чемпионата Германии со счетом 0:2.

На 71-й минуте «аспириновым» выпал почти 100-процентный шанс, чтобы начать камбэк. Вратарь берлинской команды Руне Ярстейн сошел с ума и взял мяч в руки после паса партнера, поэтому арбитр назначил свободный почти с линии вратарской.

Дальше последовали четыре попытки удара, но мяч дважды попал в защитников, один раз – в перекладину, а потом Ярстейн зафиксировал его почти на линии ворот.

  • После такого невезения у «Байера» не было шансов спасти игру.
  • Команда из Леверкузена выбыла из зоны Лиги чемпионов, опустившись на пятое место. Борьба за топ-4 будет упорной.

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