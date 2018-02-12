From Official Website

«Бавария» установит лакшери-номера на стадионе. Футбол можно будет смотреть на кровати

«Бавария» установит лакшери-номера на стадионе. Футбол можно будет смотреть на кровати
Eurosport

10 мин. назад

Мечты сбываются.

Болельщикам «Баварии» в скором времени не нужно будет разрываться между походом на стадионом или комфортным просмотром футбола, лежа не кровати.

Мюнхенский клуб подписал соглашение с компанией Marriott, согласно которому перед сезоном-2019/20 на «Альянц Арене» появятся лакшери-номера с кроватями и мини-баром. Вип-номера будут доступны во время как внутренних, так и международных матчей, передает официальный сайт Marriott.

«Бавария» стала первым клубом, который установит на домашней арене подобные номера, но, по информации AS, подобную идею уже рассматривает «Реал».

  • «Альянц Арена» рассчитана на 75 тысяч зрителей.

Фейсбук очень приятен и спортивен

(фото: официальный сайт Marriott)

По теме

Чемпионат Германии

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Все медали третьего дня Олимпиады-2018

00:57
Популярные видео
Последнее олимпийское золото в хоккее и еще 5 историй про нейтральный флаг на Олимпиадах
3 176 просмотров5 ч
Свитер Лекавалье поднялся к небесам и зарядил Кучерова на победную шайбу «Лос-Анджелесу»
1 997 просмотров23 ч
А еще вам может понравиться