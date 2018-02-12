«Бавария» установит лакшери-номера на стадионе. Футбол можно будет смотреть на кровати

Болельщикам «Баварии» в скором времени не нужно будет разрываться между походом на стадионом или комфортным просмотром футбола, лежа не кровати.

Мюнхенский клуб подписал соглашение с компанией Marriott, согласно которому перед сезоном-2019/20 на «Альянц Арене» появятся лакшери-номера с кроватями и мини-баром. Вип-номера будут доступны во время как внутренних, так и международных матчей, передает официальный сайт Marriott.

«Бавария» стала первым клубом, который установит на домашней арене подобные номера, но, по информации AS, подобную идею уже рассматривает «Реал».

«Альянц Арена» рассчитана на 75 тысяч зрителей.

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(фото: официальный сайт Marriott)