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«Бавария» установит лакшери-номера на стадионе. Футбол можно будет смотреть на кровати
Мечты сбываются.
Болельщикам «Баварии» в скором времени не нужно будет разрываться между походом на стадионом или комфортным просмотром футбола, лежа не кровати.
Мюнхенский клуб подписал соглашение с компанией Marriott, согласно которому перед сезоном-2019/20 на «Альянц Арене» появятся лакшери-номера с кроватями и мини-баром. Вип-номера будут доступны во время как внутренних, так и международных матчей, передает официальный сайт Marriott.
«Бавария» стала первым клубом, который установит на домашней арене подобные номера, но, по информации AS, подобную идею уже рассматривает «Реал».
- «Альянц Арена» рассчитана на 75 тысяч зрителей.
Фейсбук очень приятен и спортивен
(фото: официальный сайт Marriott)