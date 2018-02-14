Sport.de: «Бавария» хочет выкупить Хамеса Родригеса

Руководство мюнхенского клуба довольно игрой Хамеса Родригеса после возвращения в клуб Юппа Хайнкеса.

Совет директоров мюнхенского клуба уже принял решение, что Хамес останется в «Баварии» на продолжительный срок. Единственное условие выкупа игрока – колумбиец должен провести остаток двухгодичной аренды так же мощно.

По информации Sport.de, игрок обойдется мюнхенцам в 55 миллионов евро. Такая цена – сумма компенсации за аренду (13 миллионов евро) и цены игрока (42 миллиона).

26-летний колумбиец забил 4 гола и отдал 6 ассистов в 16 матчах Бундеслиги-2017/18.

В последних 5 матчах за «Баварию» Родригес забил 2 мяча и отдал 4 голевых передачи. Ему нужно доказать, что он достоин выкупа трансфера.

Все новости Бундеслиги