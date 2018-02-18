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Лайнсмен спешил к эпизоду, страшно подвернул голеностоп и заменился по ходу матча Бундеслиги

Лайнсмен спешил к эпизоду, страшно подвернул голеностоп и заменился по ходу матча Бундеслиги
Eurosport

58 мин. назад

Этому парню не позавидуешь.

В матче 23-го тура Бундеслиги «Шальке» на своем стадионе обыграл «Хоффенхайм» (2:1).

В одном из эпизодов боковой арбитр очень спешил за игроками, получил повреждение и потребовал экстренной помощи, отбросив флажок. В последствии его заменили.

  • «Шальке» благодаря победе поднялся на пятую строчку, от занимающего второе место «Байера» гельзенкирхенцев отделяет одно очко.
  • «Хоффенхайм» занимает девятое место, отставая от «Шальке» на 6 очков (31 против 37).

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