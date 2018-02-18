Eurosport
Игрок дортмундской «Боруссии» Марко Ройс забил первый мяч за 9 месяцев. И сразу шедевр
Гол стал победным.
Дортмундская «Боруссия» на выезде обыграла тезок из Мёнхенгладбаха благодаря единственному голу Марко Ройса.
На 32-й минуте Ройс получил пас в углу штрафной и на точность пробил под перекладину, перекинув мяч над вратарем. Этого удара хватило дортмундцам для минимальной победы – 1:0.
Гол стал для Ройса первым за девять месяцев. В прошлый раз он отличился в матче с «Вердером» 20 мая 2017 года.
- Игра в Мёнхенгладбахе стала для Ройса третьей после восстановления от травмы колена.
- «Боруссия» вышла на второе место. Отставание от «Баварии» составляет 19 очков.
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