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Игрок дортмундской «Боруссии» Марко Ройс забил первый мяч за 9 месяцев. И сразу шедевр

Ройс забил первый мяч за 9 месяцев. И сразу шедевр
Eurosport

1 час назадОбновлено 44 мин. назад

Гол стал победным.

Дортмундская «Боруссия» на выезде обыграла тезок из Мёнхенгладбаха благодаря единственному голу Марко Ройса.

На 32-й минуте Ройс получил пас в углу штрафной и на точность пробил под перекладину, перекинув мяч над вратарем. Этого удара хватило дортмундцам для минимальной победы – 1:0.

Гол стал для Ройса первым за девять месяцев. В прошлый раз он отличился в матче с «Вердером» 20 мая 2017 года.

  • Игра в Мёнхенгладбахе стала для Ройса третьей после восстановления от травмы колена.
  • «Боруссия» вышла на второе место. Отставание от «Баварии» составляет 19 очков.

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