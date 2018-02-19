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«Боруссии» играли в Бундеслиге на страшном огороде. Крутые поля в Германии – теперь миф
Репутация Бундеслиги втоптана в грязь.
Дерби двух «Боруссий» в Мёнхенгладбахе нанесло жесткий удар по имиджу немецкого футбола.
За полчаса до старта матча в интернет слили кислотные снимки газона на стадионе «Боруссия Парк». Даже поле «Крестовского», прославившееся в апреле 2017 года, выглядело приличнее.
- Неудивительно, что на таком огороде команды наскребли всего один гол, пусть и красивый.
- «Боруссия» из Мёнхенгладбаха потерпела четвертое поражение подряд. Она занимает десятое место.
- «Боруссия» из Дортмунда выиграла третий матч подряд. Она уже вторая.
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