«Боруссии» играли в Бундеслиге на страшном огороде. Крутые поля в Германии – теперь миф

Дерби двух «Боруссий» в Мёнхенгладбахе нанесло жесткий удар по имиджу немецкого футбола.

За полчаса до старта матча в интернет слили кислотные снимки газона на стадионе «Боруссия Парк». Даже поле «Крестовского», прославившееся в апреле 2017 года, выглядело приличнее.

Неудивительно, что на таком огороде команды наскребли всего один гол, пусть и красивый.

«Боруссия» из Мёнхенгладбаха потерпела четвертое поражение подряд. Она занимает десятое место.

«Боруссия» из Дортмунда выиграла третий матч подряд. Она уже вторая.

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