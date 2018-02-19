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5 стадий понедельника от твиттера «Шальке» в фотокарточках с Эмболо

5 стадий понедельника от твиттера «Шальке» в фотокарточках с Эмболо
Eurosport

28 мин. назадОбновлено 10 мин. назад

Немецкий SMM традиционно радует.

Твиттер «Шальке» опубликовал 5 твитов с хэштегом #MondayMotivaton и различными эмоциями форварда Бреля Эмболо.

«Когда будильник звонит утром в понедельник».

«Когда твоя мама открывает занавески».

«Когда опаздываешь, и твой босс кричит».

«Когда коллеги просят о помощи».

«Когда дожил до обеда».

  • «Шальке» идет на пятом месте в Бундеслиге и имеет 37 очков.
  • Статистика Эмболо в чемпионате Германии – 536 игровых минут, 2 гола, 0 ассистов.

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