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5 стадий понедельника от твиттера «Шальке» в фотокарточках с Эмболо
Немецкий SMM традиционно радует.
Твиттер «Шальке» опубликовал 5 твитов с хэштегом #MondayMotivaton и различными эмоциями форварда Бреля Эмболо.
«Когда будильник звонит утром в понедельник».
«Когда твоя мама открывает занавески».
«Когда опаздываешь, и твой босс кричит».
«Когда коллеги просят о помощи».
«Когда дожил до обеда».
- «Шальке» идет на пятом месте в Бундеслиге и имеет 37 очков.
- Статистика Эмболо в чемпионате Германии – 536 игровых минут, 2 гола, 0 ассистов.
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