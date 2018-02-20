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Немецкие фаны разгневались за матчи по понедельникам и закидали поле туалеткой и теннисными мячиками
Стюарды собирали мячи и бумагу воздуходувами.
19 февраля «Айнтрайхт» принимал «Лейпциг» в 23-м туре чемпионата Германии. Хозяева победили – 2:1.
Но самым важным моментом игры оказались не голы, а акция протеста болельщиков. Фанаты недовольные назначением матчей на понедельники, закидали поле туалетной бумагой и теннисными мячами. Матч пришлось прервать.
Десяток сотрудников стадиона, вооруженный воздуходувами, как охотники за приведениями, гоняли по полю и собирали подарки от болельщиков.
Ни один футболист после матча не жаловался, что мяч до него не доходил.
Но вообще это было красиво.
Фанаты закидали поле туплетной бумагой и теннисными мячамиEurosport
Фанаты закидали поле туплетной бумагой и теннисными мячамиGetty Images
Фанаты закидали поле туплетной бумагой и теннисными мячамиEurosport
- «Айнтрахт» идет на третьем месте в Бундеслиге с 39 очками: до «Боруссии» один балл, до «Баварии» – 20.
- «Лейпциг» замыкает первую пятерку с 38 очками.