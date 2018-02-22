Томас Мюллер из «Баварии» хотел станцевать с женой, но вместо этого станцевал с ее лошадью

Полузащитник «Баварии» Томас Мюллер взял уроки танцев. Но не у стандартного учителя, а у лошади.

«Танцую с Филоу – лошадью моей жены», – написал Мюллер в инстаграме, выложив очень смешное видео.

Мюллер провел 28 официальных матчей в сезоне-2017/18 и забил 9 мячей.

В отсутствие Мануэля Нойера Томас носит капитанскую повязку «Баварии».

Супруга Томаса Лиза Мюллер на полупрофессиональном уровне занимается конным спортом.

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