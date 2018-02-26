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Sky Sport: «Реал» ведет переговоры с нападающим «Баварии» Робертом Левандовским

Sky Sport: «Реал» ведет переговоры с Левандовским
Eurosport

18 мин. назад

Кроме Мадрида за игроком охотятся «Челси» и «МЮ».

Форвард «Баварии» Роберт Левандовский настроен покинуть мюнхенский клуб, сообщает Sky Sport.

Генеральный директор мадридского «Реала» Хосе Анхель Санчес в течение нескольких недель вел переговоры с игроком. Отвечая на вопрос о возможном трансфере в Мадрид в эфире Sky, Левандовский широко улыбнулся и сказал: «Нет-нет, я ничего не слышал об этом».

Другими претендентами на страйкера являются «Челси» и «Манчестер Юнайтед».

  • Контракт Левандовского с «Баварией» действует до 2021 года.
  • Статистика Левандовского в Бундеслиге-2017/18 – 20 голов и 1 ассист.

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