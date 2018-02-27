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«Боруссия» Дортмунд не досчиталась 26 тысяч болельщиков. Все из-за телевизионщиков

«Боруссия» не досчиталась 26 тысяч болельщиков. Все из-за телевизионщиков
Eurosport

30 мин. назадОбновлено 24 мин. назад

Им бы понедельники взять и отменить.

В Германии продолжаются протесты против матчей Бундеслиги по понедельникам. Две недели назад во Франкфурте на игре «Айнтрахт» – «Лейпциг» болельщики забросали поле теннисными мячами и туалетной бумагой. Понадобилось время, чтобы привести поле в порядок. Теперь горячо было в Дортмунде.

26 тысяч фанатов «Боруссии» бойкотировали матч с «Аугсбургом», который прошел в понедельник и завершился вничью 1:1. В связи с этим желтая стена «Сигнал Идуна Парка» осталась практически пустой: арена вмещает около 81 тысячи зрителей, но на игре было чуть больше 54 тысяч фанатов.

Протест связан с тем, что болельщики не имеют возможности прийти на матч из-за неудобного времени. «Так может выглядеть стадион в будущем. Это наше послание не только федерации и Бундеслиге, но и всем клубам, которые очень хотели эти понедельники, чтобы увеличить доходы от телевидения», – заявил лидер одной из фанатских группировок «Боруссии» Андреас Ассман в интервью The Independent.

  • По новому телевизионному контракту с Eurosport, который вступил в силу с этого сезона, Бундеслига покажет в феврале/марте 5 матчей по понедельникам.
  • Благодаря матчам в понедельник доходы Бундеслиги выросли почти в 2 раза и впервые в истории перевалили за 1 млрд евро в год.
  • Фанаты «Боруссии» считаются одними из самых преданных в мире.

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