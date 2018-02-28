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«Слушай, заткнись!» Матс Хуммельс послал Роберта Левандовского на тренировке «Баварии»

«Слушай, заткнись!» Хуммельс послал Левандовского на тренировке «Баварии»
Eurosport

22 мин. назад

В Мюнхене напряженная обстановка.

В среду прошла открытая тренировка «Баварии» накануне матча Бундеслиги против «Фрайбурга», которую посетили 200 зрителей.

Во время двусторонки поругались защитник Матс Хуммельс и нападающий Роберт Левандовский, которые играли в одной команде, пишет Bild. После пропущенного мяча поляк обвинил в нем Хуммельса. «Матс, ты постоянно теряешь мяч, сколько можно?» – разбушевался Роберт.

«Слушай, заткнись!» – выпалил Хуммельс. После тренировки игроки не пожали друг другу руки, а тренер Юпп Хайнкес подчеркнул, что ему не нравится слишком серьезное отношение футболистов к ошибкам во время занятий.

  • Левандовский занял второе место в списке бомбардиров Бундеслиги сезона-2016/17 и обновил рекорд отборочных турниров Европы (16 голов).
  • До «Баварии» Роберт и Матc играли вместе за дортмундскую «Боруссию».

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