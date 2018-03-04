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Шикарный перфоманс болельщиков «Лейпцига», у которого на стадионе поселились НЛО

Шикарный перфоманс болельщиков «Лейпцига», у которого на стадионе поселились НЛО
Eurosport

1 час назадОбновлено 31 мин. назад

Фанаты «быков» очень креативны.

Матч 25-го тура чемпионата Германии «Лейпциг» – «Боруссия» Д завершился вничью – 1:1.

Болельщики хозяев напугали дортмундцев крутым перфомансом: над трибунами зависли большие и маленькие летающие тарелки.

  • Один из голов на счету нападающего «Боруссии» Марко Ройса, для которого «Лейпциг» стал 18-й жертвой в Бундеслиге.
  • «Боруссия» занимает третье место в турнирной таблице с 42 очками.
  • «Лейпциг» идет шестым с отставанием в 3 очка.

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