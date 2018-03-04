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Шикарный перфоманс болельщиков «Лейпцига», у которого на стадионе поселились НЛО
Фанаты «быков» очень креативны.
Матч 25-го тура чемпионата Германии «Лейпциг» – «Боруссия» Д завершился вничью – 1:1.
Болельщики хозяев напугали дортмундцев крутым перфомансом: над трибунами зависли большие и маленькие летающие тарелки.
- Один из голов на счету нападающего «Боруссии» Марко Ройса, для которого «Лейпциг» стал 18-й жертвой в Бундеслиге.
- «Боруссия» занимает третье место в турнирной таблице с 42 очками.
- «Лейпциг» идет шестым с отставанием в 3 очка.
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