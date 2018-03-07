Getty Images
Тимо Вернер: «Есть 2-3 клуба, в которых я хотел бы поиграть. «МЮ» среди них»
У немца неплохой вкус.
Нападающий «Лейпцига» Тимо Вернер рассказал о желании однажды оказаться в английской Премьер-лиге.
«Мечтаю поиграть в АПЛ. Есть 2-3 клуба, в которых я хотел бы оказаться, «МЮ» среди них.
На данный момент сложно говорить о переходе в другую команду, потому что у меня есть определенные проблемы со знанием языка. Думаю, мы рассмотрим все предложения через пару лет, когда я решу этот вопрос. К тому же, мне не очень хочется покидать «Лейпциг». Я счастлив здесь», – заявил Вернер Goal.
Тимо ВернерGetty Images
- На счету Вернера 16 голов и 4 ассиста в 33 матчах сезона-2017/18.
- Transfermarkt оценивает 22-летнего страйкера в 60 млн евро.
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