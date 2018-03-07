Тимо Вернер: «Есть 2-3 клуба, в которых я хотел бы поиграть. «МЮ» среди них»

Нападающий «Лейпцига» Тимо Вернер рассказал о желании однажды оказаться в английской Премьер-лиге.

«Мечтаю поиграть в АПЛ. Есть 2-3 клуба, в которых я хотел бы оказаться, «МЮ» среди них.

На данный момент сложно говорить о переходе в другую команду, потому что у меня есть определенные проблемы со знанием языка. Думаю, мы рассмотрим все предложения через пару лет, когда я решу этот вопрос. К тому же, мне не очень хочется покидать «Лейпциг». Я счастлив здесь», – заявил Вернер Goal.

Тимо ВернерGetty Images

На счету Вернера 16 голов и 4 ассиста в 33 матчах сезона-2017/18.

Transfermarkt оценивает 22-летнего страйкера в 60 млн евро.

Самые крутые фото и видео из мира спорта в нашем инстаграме