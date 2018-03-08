Тьяго Алькантара: «Я не говорю «вау», когда вижу игру «Сити». Они не Лео Месси»

Полузащитник «Баварии» и сборной Испании Тьяго Алькантара поделился мнением об игре «Манчестер Сити» под руководством Хосепа Гвардиолы.

«Манчестер Сити» играет удивительно. Но я не говорю «вау», когда вижу их игру. Только Месси заставляет меня говорить «вау».

«Барселона», «Реал», «Сити» – против многих команд тебе хочется играть. Но ни одна из них не поражает меня, они такие же футболисты, как мы. Нам просто нужно соревноваться с ними, и тогда посмотрим, кто выйдет победителем», – цитирует ESPN игрока мюнхенского клуба.

В ответном матче 1/8 ЛЧ «Бавария» сыграет против «Бешикташа». Игра пройдет 14 марта. В первой встрече мюнхенцы победили со счетом 5:0.

Статистика Алькантары в ЛЧ-2017/18 – 5 матчей, 1 гол и 1 желтая карточка.

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