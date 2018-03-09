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«Бавария» продлила контракт с Йозуа Киммихом до 2023 года

«Бавария» продлила контракт с Киммихом до 2023 года
Eurosport

29 мин. назад

В Мюнхене заботятся о своем будущем.

«Бавария» официально сообщила о продлении контракта с Йозуа Киммихом.

Новое соглашение между мюнхенским клубом и 23-летним защитником рассчитано до 2023 года.

  • В Бундеслиге-2017/18 Киммих провел 21 матч, забил 1 гол и оформил 8 ассистов.
  • «Бавария» идет на первой строчке в турнирной таблице, отрыв от «Шальке» – 20 очков.

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