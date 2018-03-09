Getty Images
«Бавария» продлила контракт с Йозуа Киммихом до 2023 года
В Мюнхене заботятся о своем будущем.
«Бавария» официально сообщила о продлении контракта с Йозуа Киммихом.
Новое соглашение между мюнхенским клубом и 23-летним защитником рассчитано до 2023 года.
- В Бундеслиге-2017/18 Киммих провел 21 матч, забил 1 гол и оформил 8 ассистов.
- «Бавария» идет на первой строчке в турнирной таблице, отрыв от «Шальке» – 20 очков.
Самый спортивный телеграм. Подпишись и будь в теме главных событий
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте