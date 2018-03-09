«Следуй за Робертом Энке!» Подонки глумятся над мертвым футболистом в Германии

Кто капитан «Фиорентины»? Ответить на этот вопрос могли только гики Серии А, но все изменилось 4 марта. О Давиде Астори остальной мир узнал в тот день, когда его не стало.

Несколько дней спустя Италия красиво простилась с трагедией 31-летнего защитника. Утром 8 марта жители открыточной Флоренции пошли не на работу – на центральную площадь города, и утопили ее в фиалковых шарфах. На похороны Астори приехали даже звезды «Ювентуса», хотя за несколько часов до церемонии они высекали подвиг в Лондоне. В этой стихийной сплоченности и есть великая религия футбола: люди чувствуют единство не только возвышая чемпионов, но и в моменты скорби.

Трагедия Астори выжимала слезы даже у железного Джорджо Кьеллини, но чувство боли от утраты испытывают далеко не все. В Германии смерть футболиста превратилась в инструмент для троллинга – немецкие ультрас оскверняют память о Роберте Энке. В 2009 году голкипер сборной Германии бросился под поезд – день его смерти определил не сердечный приступ, а он сам. В этом хейтеры видят особый шарм для цинизма.

В Ганновере, где погиб Энке, все начиналось так же душевно, как и во Флоренции: на стадионе с Робертом прощалась 40-тысячная публика, игроки сборной Германии и лично Йоахим Лёв. Самоубийство – страшный грех в христианской культуре, но в местной кирхе все равно исполнили траурную мессу.

Спокойствие нарушило дерби Нижней Саксонии: в 2013-м году в Бундеслигу вернулся «Айнтрахт» из Брауншвейга, а вместе с ним жесточайшее противостояние Германии. Матч соседей по земле – это не бокс и даже не рэп-баттл, здесь нет кодекса чести, табу-тем и стоп-листа. В ходу самые грязные и низкие панчи.

Отморозки из «Айнтрахта» нашли отличный повод эскалировать конфликт – дерби назначили на четвертую годовщину со дня смерти Энке. За несколько дней до матча ночной патруль Ганновера задержал бродящую по городу свинью. Животное ковыляло в шарфе «96-х» и с нарисованной единицей на боку – отсылка к игровому номеру голкипера.

На той же неделе перед дерби по Ганноверу разбрасывали листовки с обезображенным силуэтом Энке и надписью «Следуйте за вашим вратарем». Полиция выяснила, что за акциями стояли неконтролируемые группировки ультрас. «Айнтрахт» осудил создателей идеи и заступился за организованных болельщиков – провокацию устроили ненастоящие фаны.

Вдова Энке Тереза посвятила жизнь борьбе с заболеваниями психики, когда муж оставил ее одну с девятимесячной девочкой. Маленькая Лейла быстро выросла: сейчас ей девять лет, она уже ходит в школу. Фонд Терезы нашел поддержку у британской королевской семьи – Кейт Миддлтон и принц Уильям тоже помогают жертвам депрессии. «Роберт не забыт. Я чувствую, что его частичка до сих пор рядом с нами», – фрау Энке очень любила мужа, с которым пережила смерть родной дочери.

Память о Роберте действительно жива, и это не пустые слова – Тереза консультирует футбольных чиновников Германии по вопросам психологии спортсменов, чтобы предотвращать аналогичные трагедии. В 2016 году при поддержке Немецкого футбольного союза Энке запустила приложение для гаджета EnkeApp – немцы, страдающие депрессией, могут запросить о помощи в несколько кликов.

Президент DFB Райнхард Гриндель и Тереза ЭнкеGetty Images

Но в поддержке заинтересованы не все. В начале марта в Кёльне произошел новый мрачный инцидент, о котором чемпион мира Рон-Роберт Цилер забудет нескоро. Несколько хулиганов с фанатской трибуны «Кёльна» атаковали голкипера «Штутгарта» бесчеловечными кричалками, которые можно было услышать даже в телетрансляции. Ультрас орали в громкоговорители: «Цилер, ублюдок, твоя мамка водилась с Энке!», «Цилер, последуй за Энке!»

«Кёльн» – худшая команда Бундеслиги, шансов на спасение практически ноль. Поэтому фаны выбирают самые отчаянные способы деморализовать соперника и бьют по больным местам. Цилеру было вдвойне неприятно принимать все это: он выступал за «Кёльн» в детстве и заменил Энке в воротах «Ганновера» спустя полгода после той самой трагедии. «Что я могу сделать? Конечно, я слышал, что кричали мне в затылок с пяти метров. Но я отношусь к этому по-спортивному – голкипер должен справляться с такими вещами», – Рон-Роберт сдержан в комментариях, возможно, потому что его команда увезла из Кёльна победу.

«Кёльн» извинился перед семьями Цилера и Энке, инициировал дело, поднял записи и обнаружил как минимум двух злодеев. Главный зачинщик связан с радикальной группировкой ультрас Wilde Horde, которая давно раскалывает фанатское ложе «козлов». Раньше мужчина уже получал шестимесячное отстранение от футбола за организацию драки, сейчас ему дадут новый срок. Скорее всего, пожизненный.

Trauer um Robert EnkeSID

Единичные акции можно списать на районных сумасшедших, но в случае с Энке глумление над мертвецом трансформировалось в мем. Чем ниже поступок, тем больше тебя будут обсуждать – образ несчастного вратаря попал в заложники циничного времени, в котором люди компенсируют нехватку подписчиков, собирая репосты шутками про смерть Жанны Фриске.

Повзрослевшая дочь Роберта помнит отца только по рассказам мамы – от футбола ей нужно держаться подальше.

Индзаги, Спаллетти, Дзанетти и «Ювентус» в полном составе пришли проститься с Астори во Флоренции

Устали искать тексты на Eurosport.ru? Подпишитесь на канал в телеграме, и тексты найдут вас сами