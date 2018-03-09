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Коуч «Баварии» Юпп Хайнкес: «Никогда не говорил, что завершу карьеру 30 июня»
На тренерской скамейке лучше, чем на пенсии.
Юппа Хайнкеса на пресс-конференции попросили прокомментировать слухи, что его преемником станет Томас Тухель. Ответ главного тренера «Баварии» оказался неожиданным.
«Могу сказать, что ничего еще не решено. Уж точно я никогда не говорил, что завершу карьеру 30 июня. Вы слышали от меня такое? Нет? Вот видите», – цитирует Хайнкеса Kicker.
- За 9 туров до финиша «Бавария» опережает ближайшего преследователя на 20 очков.
- Хайнкес завершил карьеру в 2013 году, но в начале октября 2017 года согласился сменить Карло Анчелотти.
- На замену Хайнкесу «Бавария» рассматривает Томаса Тухеля, Кристиана Штрайха, Йоахима Лёва, Юргена Клоппа, Юлиана Нагельсманна и Нико Ковача.
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