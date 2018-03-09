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Коуч «Баварии» Юпп Хайнкес: «Никогда не говорил, что завершу карьеру 30 июня»

Хайнкес: «Никогда не говорил, что завершу карьеру 30 июня»
Eurosport

3 ч. назад

На тренерской скамейке лучше, чем на пенсии.

Юппа Хайнкеса на пресс-конференции попросили прокомментировать слухи, что его преемником станет Томас Тухель. Ответ главного тренера «Баварии» оказался неожиданным.

«Могу сказать, что ничего еще не решено. Уж точно я никогда не говорил, что завершу карьеру 30 июня. Вы слышали от меня такое? Нет? Вот видите», – цитирует Хайнкеса Kicker.

  • За 9 туров до финиша «Бавария» опережает ближайшего преследователя на 20 очков.
  • Хайнкес завершил карьеру в 2013 году, но в начале октября 2017 года согласился сменить Карло Анчелотти.
  • На замену Хайнкесу «Бавария» рассматривает Томаса Тухеля, Кристиана Штрайха, Йоахима Лёва, Юргена Клоппа, Юлиана Нагельсманна и Нико Ковача.

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