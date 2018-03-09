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Марко Ройс взял пример с Йозуа Киммиха и тоже продлил контракт до 2023 года

Ройс взял пример с Киммиха и тоже продлил контракт до 2023 года
Eurosport

1 час назад

Капитан «Боруссии» остается в клубе.

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Марко Ройс поставил подпись под новым 5-летним контрактом. Предыдущее соглашение истекало 30 июня 2019 года.

«Дортмунд – мой дом, «Боруссия» – мой клуб. Когда был ребенком, я мечтал выйти на поле в черно-желтой футболке и играть за эту команду. Глубоко убежден, что, поставив подпись, я дал сигнал о своем будущем», – заявил Марко.

  • Ройс выступает за «Боруссию» c 2012 года.
  • На счету Марко 3 гола в 7 играх сезона-2017/18.
  • Начиная с 2017 года, полузащитник пропустил 252 дня из-за повреждений.

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