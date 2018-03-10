«Бавария» так агрессивно покрошила «Гамбург», будто она ножичек, а соперник – сельдерей

В матче 26-го тура чемпионата Германии «Бавария» разгромила «Гамбург» – 6:0.

Первый гол забил Франк Рибери: француз ворвался в штрафную, на изи обошел вратаря и покатил мяч в сетку.

Следом дуплетом выстрелил Левандовский. Сперва поляк подставил голову под подачу с фланга.

Затем щечкой завершил эффектную трехходовочку.

Во втором тайме включился Роббен. Голландец с любимой левой едва не порвал сетку.

Пятый мяч в ворота Матениа снова на свой счет записал Рибери: француз зажег на левом фланге так, будто ему снова 22.

Горсткой земли «Гамбург» с пенальти присыпал Левандовский.

«Бавария» идет на первом месте в Бундеслиге, отрыв от «Шальке» – 20 очков.

Роберт Левандовский упрочил лидерство в гонке бомбардиров (23 гола). У идущего вторым Петерсена – 12.

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