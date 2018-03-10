Eurosport
«Бавария» так агрессивно покрошила «Гамбург», будто она ножичек, а соперник – сельдерей
Без шансов для гостей.
В матче 26-го тура чемпионата Германии «Бавария» разгромила «Гамбург» – 6:0.
Первый гол забил Франк Рибери: француз ворвался в штрафную, на изи обошел вратаря и покатил мяч в сетку.
Следом дуплетом выстрелил Левандовский. Сперва поляк подставил голову под подачу с фланга.
Затем щечкой завершил эффектную трехходовочку.
Во втором тайме включился Роббен. Голландец с любимой левой едва не порвал сетку.
Пятый мяч в ворота Матениа снова на свой счет записал Рибери: француз зажег на левом фланге так, будто ему снова 22.
Горсткой земли «Гамбург» с пенальти присыпал Левандовский.
- «Бавария» идет на первом месте в Бундеслиге, отрыв от «Шальке» – 20 очков.
- Роберт Левандовский упрочил лидерство в гонке бомбардиров (23 гола). У идущего вторым Петерсена – 12.
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте