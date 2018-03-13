Врач «Баварии», уволенный Гвардиолой: «У Пепа низкая самооценка. Он живет в страхе потерять власть»

Врач «Баварии» Ханс-Вильхельм Мюллер-Вольфарт, уволенный Гвардиолой, рассказал об отношениях с Пепом в автобиографии.

«У Гвардиолы низкая самооценка, и он делает все, чтобы скрыть это от других людей. Из-за этого, кажется, что он живет в постоянном страхе. Не столько в страхе поражений, сколько в боязни потерять авторитет и власть.

Он знал все лучше: по его мнению, пятиминутной разминки было достаточно, но это не могло закончиться хорошо. Видимо, он видел во мне исполнителя команд, которому он мог бы приказать каждый раз, когда захочет. В один из таких моментов я накричал на Гвардиолу и так сильно ударил кулаком, что тарелки и чашки звенели. В первый раз за все годы в «Бааварии» мне пришлось повысить голос», – цитирует книгу Goal.

Врач был уволен из «Баварии» в апреле 2015 года после почти 40-летней работы в клубе. Поводом для отставки стало поражение в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов против «Порту», которое, по мнению Пепа Гвардиолы, стало следствием обилия травм.

Ханс-Вильхельм Мюллер-Вольфарт вернулся в «Баварию» в ноябре 2017 года после ухода испанца из немецкого клуба.

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