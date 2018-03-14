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«Челси» готов продать нападающего Миши Батшуайи «Боруссии» за 60 миллионов евро
«Синие» взвинтили цену за страйкера.
«Боруссия» раздумывает над тем, чтобы выкупить права на форварда «Челси» Миши Батшуайи.
«Челси» открыт к предложениям о продаже игрока, но только за 60 миллионов евро, сообщает FanSided со ссылкой на Bild. Батшуайи перешел в «Боруссию» в зимнее трансферное окно на правах аренды и уже забил 5 голов в Бундеслиге.
- Видеть Батшуайи в «Боруссии» на постоянной основе хочет звезда дортмундского клуба Марко Ройс.
- Transfermarkt оценивает Батшуайи в 25 млн евро.
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