«Челси» готов продать нападающего Миши Батшуайи «Боруссии» за 60 миллионов евро

«Боруссия» раздумывает над тем, чтобы выкупить права на форварда «Челси» Миши Батшуайи.

«Челси» открыт к предложениям о продаже игрока, но только за 60 миллионов евро, сообщает FanSided со ссылкой на Bild. Батшуайи перешел в «Боруссию» в зимнее трансферное окно на правах аренды и уже забил 5 голов в Бундеслиге.

Видеть Батшуайи в «Боруссии» на постоянной основе хочет звезда дортмундского клуба Марко Ройс.

Transfermarkt оценивает Батшуайи в 25 млн евро.

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