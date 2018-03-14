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Goal: «Бавария» предложит Арьену Роббену и Франку Рибери новые контракты

Goal: «Бавария» предложит Роббену и Рибери новые контракты
Eurosport

35 мин. назад

Ветераны, скорее всего, останутся в Мюнхене.

Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге рассказал, что в апреле клуб начнет переговоры с полузащитниками Арьеном Роббеном и Франком Рибери о продлении действующих соглашений.

«Мы поговорили с обоими футболистами и договорились обсудить новые контракты в апреле. Посмотрим, что будет.

Это правда, Франк потрясающе сыграл в субботу, и Арьен тоже. Оба забили шикарные голы. В апреле мы поговорим. Мы обсудили это с парнями, для них это не проблема», – цитирует Румменигге ​Goal.

  • Контракты 34-летнего Роббена и 34-летнего Рибери с «Баварией» заканчиваются в июне 2018 года.
  • В последнем туре Бундеслиги «Бавария» разгромила «Гамбург» (6:0), Рибери забил 2 гола, Роббен – один.

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