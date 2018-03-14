Goal: «Бавария» предложит Арьену Роббену и Франку Рибери новые контракты

Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге рассказал, что в апреле клуб начнет переговоры с полузащитниками Арьеном Роббеном и Франком Рибери о продлении действующих соглашений.

«Мы поговорили с обоими футболистами и договорились обсудить новые контракты в апреле. Посмотрим, что будет.

Это правда, Франк потрясающе сыграл в субботу, и Арьен тоже. Оба забили шикарные голы. В апреле мы поговорим. Мы обсудили это с парнями, для них это не проблема», – цитирует Румменигге ​Goal.

Контракты 34-летнего Роббена и 34-летнего Рибери с «Баварией» заканчиваются в июне 2018 года.

В последнем туре Бундеслиги «Бавария» разгромила «Гамбург» (6:0), Рибери забил 2 гола, Роббен – один.

Будь в контакте со спортом