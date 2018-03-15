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El Confidencial: Хаби Алонсо грозят 8 лет тюрьмы за уклонение от уплаты налогов

El Confidencial: Хаби Алонсо грозят 8 лет тюрьмы за уклонение от уплаты налогов
Eurosport

50 мин. назад

Ла Лига плодит уголовников.

Бывшему футболисту Хаби Алонсо грозит лишение свободы на срок до 8 лет и штраф в 8 млн евро за уклонение от уплаты налогов.

Испанец обвиняется в трех нарушениях налогового закона. Он использовал зарегистрированную на Мадейре (Португалия) подставную фирму для управления имиджевыми правами. Бывший футболист своей вины не признал, передает El Confidencial.

  • Хаби Алонсо выступал за «Реал Сосьедад», «Эйбар», «Ливерпуль», «Реал» и «Баварию», в которой завершил карьеру в 2017 году.
  • В составе сборной Испании Алонсо стал двукратным чемпионом Европы (2008, 2012) и чемпионом мира-2010.
  • Мадейра – родной остров Криштиану Роналду, у которого тоже проблемы с законом.

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