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El Confidencial: Хаби Алонсо грозят 8 лет тюрьмы за уклонение от уплаты налогов
Ла Лига плодит уголовников.
Бывшему футболисту Хаби Алонсо грозит лишение свободы на срок до 8 лет и штраф в 8 млн евро за уклонение от уплаты налогов.
Испанец обвиняется в трех нарушениях налогового закона. Он использовал зарегистрированную на Мадейре (Португалия) подставную фирму для управления имиджевыми правами. Бывший футболист своей вины не признал, передает El Confidencial.
- Хаби Алонсо выступал за «Реал Сосьедад», «Эйбар», «Ливерпуль», «Реал» и «Баварию», в которой завершил карьеру в 2017 году.
- В составе сборной Испании Алонсо стал двукратным чемпионом Европы (2008, 2012) и чемпионом мира-2010.
- Мадейра – родной остров Криштиану Роналду, у которого тоже проблемы с законом.
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