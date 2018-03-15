El Confidencial: Хаби Алонсо грозят 8 лет тюрьмы за уклонение от уплаты налогов

Бывшему футболисту Хаби Алонсо грозит лишение свободы на срок до 8 лет и штраф в 8 млн евро за уклонение от уплаты налогов.

Испанец обвиняется в трех нарушениях налогового закона. Он использовал зарегистрированную на Мадейре (Португалия) подставную фирму для управления имиджевыми правами. Бывший футболист своей вины не признал, передает El Confidencial.

Хаби Алонсо выступал за «Реал Сосьедад», «Эйбар», «Ливерпуль», «Реал» и «Баварию», в которой завершил карьеру в 2017 году.

В составе сборной Испании Алонсо стал двукратным чемпионом Европы (2008, 2012) и чемпионом мира-2010.

Мадейра – родной остров Криштиану Роналду, у которого тоже проблемы с законом.

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