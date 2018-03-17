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Mundo Deportivo: «Реал» договорился с форвардом «Баварии» Робертом Левандовским

Mundo Deportivo: «Реал» договорился с Левандовским
Eurosport

1 час назад

Поляк готовится конкурировать с Месси и Суаресом в бомбардирской гонке Примеры.

Нападающий мюнхенской «Баварии» сборной Польши Роберт Левандовский хочет перейти в мадридский «Реал».

Ради двухлетнего контракта со «сливочными» поляк отклонил предложения «ПСЖ», «Арсенала» и «Челси». Мадридцам теперь предстоит договориться с клубом, который не желает продавать лучшего снайпера Бундеслиги, сообщает Mundo Deportivo.

«Реал» готов оформить трансфер через сезон, чтобы летом 2018 года сосредоточиться на приобретении Неймара. Клуб выбрал Левандовского после того, как стало понятно, что «Тоттенхэм» не продаст Харри Кейна.

  • Transfermarkt оценивает Левандовского в 80 миллионов евро.
  • Роберт лидирует в гонке бомбардиров Бундеслиги-2017/18, забив 23 мяча в 24 матчах.

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