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Экс-игрок «Ливерпуля» Дитмар Хаманн: «Бавария» контактировала с Маурисио Почеттино»

Хаманн: «Бавария» контактировала с Почеттино»
Eurosport

31 мин. назадОбновлено 25 мин. назад

Юппу Хайнкесу подыскивают замену.

Бывший полузащитник «Ливерпуля» и сборной Германии, а ныне эксперт Sky Sport Дитмар Хаманн рассказал об интересе мюнхенской «Баварии» к главному тренеру «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино.

«Хотя все говорит о том, что будет назначен Томас Тухель, я в это не верю. Я знаю, что «Бавария» контактировала с Почеттино. Он был одним из вариантов и, возможно, остался им и сейчас.

То, что тренер «Баварии» должен разговаривать по-немецки – критерий важный, но не решающий. Пеп Гвардиола тоже был неидеален в этом плане. «Бавария» постарается заполучить лучшего тренера. Для меня им был бы тренер «Тоттенхэма», – написал в колонке на Sky Sport Хаманн.

  • Контракт нынешнего коуча мюнхенцев Юппа Хайнекса истекает летом.
  • Почеттино возглавил «шпор» в 2014 году.

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