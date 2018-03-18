Münchner Merkur: Перес заверил «Баварию», что «Реал» не ведет переговоров с Левандовским

17 марта Mundo Deportivo взорвал новостью, что «Реал» согласовал условия личного контракта с форвардом «Баварии» Робертом Левандовским. Новость впечатлила не только болельщиков, но и верхушки обоих клубов.

Президент «Реала» Флорентино Перес связался с председателем правления «Баварии» Карл-Хайнцем Румменигге и заверил, что никаких переговоров с Левандовским нет. Munich Merkur сообщает, что Перес не хочет портить отношения с немецким клубом.

Левандовский забил 32 гола в 36 матчах сезона-2017/18.

Контракт поляка рассчитан до 2021 года.

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