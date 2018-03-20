«Мне говорили, что я не смогу». Шикарное видео с футбольных тренировок Болта, где он даже забил

Легендарный спринтер Усэйн Болт, собирающийся сменить вид спорта, опубликовал вдохновляющее видео со своих футбольных тренировок.

«С первого дня мне постоянно говорили, что я не смогу», – написал Усэйн.

Болт тренировался в именной майке «Боруссии». В марте у него намечен просмотр в дортмундской команде.

Здесь можно помочь Болту. Или себе.

Болт – восьмикратный олимпийский чемпион, 11-кратный чемпион мира.

Усэйну принадлежат мировые рекорды в беге на 100 и 200 метров.

Болт – болельщик «Манчестер Юнайтед».

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