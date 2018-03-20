Eurosport
«Мне говорили, что я не смогу». Шикарное видео с футбольных тренировок Болта, где он даже забил
Вот, кто отнимет «Золотой мяч» у Лионеля Месси и Криштиану Роналду.
Легендарный спринтер Усэйн Болт, собирающийся сменить вид спорта, опубликовал вдохновляющее видео со своих футбольных тренировок.
«С первого дня мне постоянно говорили, что я не смогу», – написал Усэйн.
Болт тренировался в именной майке «Боруссии». В марте у него намечен просмотр в дортмундской команде.
- Здесь можно помочь Болту. Или себе.
- Болт – восьмикратный олимпийский чемпион, 11-кратный чемпион мира.
- Усэйну принадлежат мировые рекорды в беге на 100 и 200 метров.
- Болт – болельщик «Манчестер Юнайтед».
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