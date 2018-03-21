Нападающий «Бордо» Малком: «Мечтаю играть в «Баварии», это будет новый вызов в карьере»

Нападающий «Бордо» Малком прокомментировал информацию об интересе к нему мюнхенской «Баварии».

«Мюнхенский клуб – один из лучших в мире. Однажды сыграть за эту команду – мечта. Я счастлив, что «Бавария» мной интересуется. Буду продолжать упорно работать. Кто знает – может быть, в скором времени переход в «Баварию» станет реальностью. Для меня это будет новый вызов», – цитирует 21-летнего Малкома Transfermarkt.

«Бордо» требует за бразильца 50 миллионов евро – такую сумму за футболиста еще не платил ни один немецкий клуб.

Малком перешел в «Бордо» из «Сан-Паулу» летом 2016-го за 5 миллионов евро.

В нынешнем сезоне на счету бразильского нападающего 27 матчей в чемпионате Франции и 8 голов.

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