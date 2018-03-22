Getty Images
После шутки о контракте с «Мамелоди» Болт поучаствует в тренировке «Боруссии». И это не шутка
Ямаец добежал до Дортмунда.
Восьмикратный Олимпийский чемпион и рекордсмен мира ямаец Усэйн Болт поучаствует в открытой тренировке дортмундской «Боруссией» в ближайшую пятницу.
Спринтер опубликовал в твиттере фотографию в форме «Боруссии» с подписью: «BVB, готовьтесь к пятнице».
- Как и дортмундский клуб, Болт связан рекламным контрактом с Puma.
- Ранее футбольный клуб из ЮАР «Мамелоди Сандаунз» пошутил о контракте с Усэйном Болтом.
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте