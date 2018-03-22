После шутки о контракте с «Мамелоди» Болт поучаствует в тренировке «Боруссии». И это не шутка

Восьмикратный Олимпийский чемпион и рекордсмен мира ямаец Усэйн Болт поучаствует в открытой тренировке дортмундской «Боруссией» в ближайшую пятницу.

Спринтер опубликовал в твиттере фотографию в форме «Боруссии» с подписью: «BVB, готовьтесь к пятнице».

Как и дортмундский клуб, Болт связан рекламным контрактом с Puma.

Ранее футбольный клуб из ЮАР «Мамелоди Сандаунз» пошутил о контракте с Усэйном Болтом.

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