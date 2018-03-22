Усэйн Болт пафосно прикатил на тренировку «Боруссии» и провел занятие в общей группе

Усэйн Болт начал тренировки с дортмундской «Боруссией».

Ямайский экс-легкоатлет пафосно прибыл на клубную базу дортмундского клуба и провел тренировку в общей группе. 23 марта, в 10:30 по немецкому времени состоится открытая тренировка Болта, которая будет транслироваться в Facebook и на YouTube.

Просмотр Болта в «Боруссии» организован их общим спонсором – компанией Puma.

Болт – восьмикратный олимпийский чемпион, 11-кратный чемпион мира, быстрейший спринтер в истории на дистанциях 100 и 200 метров.

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