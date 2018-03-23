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Усэйн Болт в полном порядке. Он положил сочный гол на тренировке «Боруссии» с передачи Марио Гётце
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Бывший легкоатлет Усэйн Болт, который находится на просмотре в «Боруссии», забил первый гол за дортмундскую команду. Правда, пока только на тренировке.
Болт оформил взятие ворот ударом головой после изящного черпачка Марио Гётце.
- Просмотр Болта в «Боруссии» организован их общим спонсором – компанией Puma.
- Болт – восьмикратный олимпийский чемпион, 11-кратный чемпион мира, быстрейший спринтер в истории на дистанциях 100 и 200 метров.
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