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Глава футбольного отдела Bild: экс-тренер «Боруссии» Томас Тухель отказал «Баварии»
Мюнхенцы не привыкли к отказам экс-дортмундцев.
Бывший главный тренер дортмундской «Боруссии» Томас Тухель отказался возглавить «Баварию».
По словам главы футбольного отдела Bild Кристана Фалька, немецкий коуч хочет работать в топ-клубе за рубежом.
Ранее сообщалось, что в мюнхенском клубе Тухеля считали главным претендентом на пост тренера.
- Тухель возглавлял «Боруссию» с 2015 по 2017 год.
- До этого тренер 5 лет работал в «Майнце».
- Сейчас «Баварией» рулит Юпп Хайнкес, которого выдернули с пенсии после увольнения Анчелотти. Он покинет Мюнхен в конце сезона.
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