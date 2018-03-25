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Глава футбольного отдела Bild: экс-тренер «Боруссии» Томас Тухель отказал «Баварии»

Глава футбольного отдела Bild: Тухель отказал «Баварии»
Eurosport

1 час назад

Мюнхенцы не привыкли к отказам экс-дортмундцев.

Бывший главный тренер дортмундской «Боруссии» Томас Тухель отказался возглавить «Баварию».

По словам главы футбольного отдела Bild Кристана Фалька, немецкий коуч хочет работать в топ-клубе за рубежом.

Ранее сообщалось, что в мюнхенском клубе Тухеля считали главным претендентом на пост тренера.

  • Тухель возглавлял «Боруссию» с 2015 по 2017 год.
  • До этого тренер 5 лет работал в «Майнце».
  • Сейчас «Баварией» рулит Юпп Хайнкес, которого выдернули с пенсии после увольнения Анчелотти. Он покинет Мюнхен в конце сезона.

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