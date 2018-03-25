Kicker: Томас Тухель отказал «Баварии» ради «Арсенала»

24 марта Bild сообщил неожиданную новость: экс-главный тренер «Боруссии» Томас Тухель, значившийся главным кандидатом в преемники Юппа Хайнкеса, отказал «Баварии». 44-летний немец продолжит карьеру за рубежом, но место назначения не было названо.

Как вскоре известно стало Kicker, Тухель ведет переговоры с «Арсеналом» и «ПСЖ». Переговоры с «канонирами» находятся на более продвинутой стадии. Весьма вероятно, что немец положит конец 22-летнему пребыванию Арсена Венгера во главе лондонского клуба.

Ранее Тухель тренировал вторую команду «Аугсбурга» (2007-08), «Майнц (2009-14) и «Боруссию» (2015-17).

С «Дортмундом» Томас завоевал Кубок Германии-2016/17.

Хайнкес возобновил карьеру осенью, сменив Карло Анчелотти во главе «Баварии». Скорее всего, летом он снова уйдет на пенсию.

У Венгера дела в «Арсенале» идут гораздо хуже уже многие годы, но он на отдых не торопится.

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