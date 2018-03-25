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Усэйн Болт: «Чувствую истощение после двух дней тренировок. Никогда столько не бегал»
Но ямаец не сдается.
Легендарный спринтер Усэйн Болт поделился впечатлениями от тренировок в составе дортмундской «Боруссии».
«Я буду работать со спортивной точки зрения. Хочу показать всему миру, что это возможно. Я хочу сыграть за команду из топ-5 чемпионатов.
В эти два дня я получил настоящее удовольствие. Но должен признаться, что чувствую истощение. Никогда столько не бегал», – сказал Болт Bild.
- Усэйн уже отметился голом на тренировке дортмундцев.
- Болт – 8-кратный олимпийский чемпион, 11-кратный чемпион мира, обладатель мировых рекордов на дистанциях 100 и 200 метров.
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